На українському міжбанку на 12:00 котирування склали 7,9520/7,9560 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9510/7,9560, на 12:00 звузився спред – 7,9520/7,9560 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2660/0,2662, на 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2660/0,2661. У Росії курс долар-рубль упав і на 12:00 встановився на рівні 29,9093 (-0,1160).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3378/1,3380, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6345/10,6475, на 12:00 ціни пішли вгору –10,6545/10,6655.