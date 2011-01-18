Залишок коштів на коррахунках банків 17 січня збільшився на 5%

Залишок коштів на кореспондентських і транзитних рахунках комерційних банків у Національному банку України (НБУ) 17 січня 2011 року збільшився на 5%, або на 1,252 млрд. грн., і на початок дня 18 січня 2011 року становив 24,288 млрд. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.

Згідно з наданою інформацією, порівняно з початком поточного місяця обсяг коштів на коррахунках збільшився на 45%, або на 7,563 млрд. грн.