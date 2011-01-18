КРУ провело 14,3 тис. перевірок, виявило порушень на 93,3 млрд. грн.

У 2010 році органи Контрольно-ревізійного управління провели перевірки понад 14,3 тис. підприємств, установ і організацій, у ході яких на 94% перевірених об`єктів виявили порушення, допущені в 2008-2009 рр. і першому кварталі 2010 року, на загальну суму 93,3 млрд. грн.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова Головного контрольно-ревізійного управління Петро АНДРЄЄВ.

За його словами, при цьому сума прямих втрат державного бюджету становила 35,1 млрд. грн.

«Понад 35 млрд. грн. – це прямі збитки, завдані державі, або попросту гроші, які були через різні схеми виведені з державного бюджету. Це рекордний показник за всі роки роботи Контрольно-ревізійної служби, таких порушень не було ніколи», – сказав П.АНДРЄЄВ.

За словами голови ГоловКРУ, враховуючи негативні тенденції, які збереглися в багатьох органах державної влади, він звернувся до прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з пропозицією терміново на засіданні уряду розглянути питання про стан бюджетно-фінансової дисципліни та боротьби з корупцією.

Як повідомив П.АНДРЄЄВ, Кабінет міністрів має намір розглянути цю проблему на своєму завтрашньому засіданні. Зокрема, він зазначив, що багато посадовців, причетних до операцій, внаслідок яких із держбюджету було викрадено 35 млрд. грн., до сьогоднішнього дня обіймають свої посади й щодо них не проведено службові розслідування.