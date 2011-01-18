ГоловКРУ ініціює перевірку Національного банку України

Головне контрольно-ревізійне управління ініціює перевірку Національного банку України.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова Головного контрольно-ревізійного управління Петро АНДРЄЄВ.

За його словами, відповідальність за порушення, виявлені в націоналізованих банках, лежить також і на регуляторі.

«Основна провина за той стан у комерційних банках і за те, що всі факти порушення мали місце, в першу чергу лягає на Національний банк, тому що Національний банк веде контроль і нагляд, і вони не виконували свої функції. Тому одним з розслідувань повинна бути діяльність Національного банку», – сказав П.АНДРЄЄВ.

За його словами, ГоловКРУ намагалося отримати можливість провести перевірку Нацбанку, але одержавши відмову з посиланням на те, що у контрольно-ревізійної служби на законодавчому рівні немає відповідного доступу.

За даними ГоловКРУ, загальний об`єм фінансових порушень, виявлених в націоналізованих «Родовід Банку», «Укргазбанку», банку «Київ» за період 2008-2009 рр., складає більше 26 млрд. грн.