ГоловКРУ ініціює виведення контрольно-ревізійної служби з підвідомчості Мінфіну

Головне контрольно-ревізійне управління має намір ініціювати виведення контрольно-ревізійної служби з підвідомчості Міністерству фінансів України.

Про це заявив голова ГоловКРУ Петро АНДРЄЄВ у вівторок на прес-конференції в УНІАН.

«Коли Міністерство фінансів є об'єктом контролю, я ж не можу бути у нього в підпорядкуванні», - сказав П.АНДРЄЄВ.

Крім того, він також має намір звернутися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням скасувати необхідність узгоджувати призначення керівників територіальних підрозділів КРУ з керівництвом обласних і районних адміністрацій.

ГоловКРУ також має намір ініціювати норму, згідно з якою державний чиновник, що має факти зловживання, не повинен більше обіймати посади в державній службі.

«Треба ввести дуже жорсткий регламент, що ті чиновники, які були покарані за ті чи інші порушення, злочини у сфері державних органів, не мають права до кінця життя займатися державною службою… Ми чудово розуміємо, що багато структур, у тому числі й кримінальні структури, давно влаштували своїх працівників, які сидять в органах влади…», - сказав П.АНДРЄЄВ.