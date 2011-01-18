«Запоріжжяобленерго» залучило 25 млн. грн. у «Сбербанка России»

ВАТ «Запоріжжяобленерго» залучило 25 млн. грн. у вигляді кредитної лінії у «Дочірнього банку "Сбербанк России».

Про це йдеться в повідомленні підприємства, оприлюдненому на сайті «Державні закупівлі».

Відповідний договір був підписаний 11 січня 2011 року. Кошти надані строком на 1 рік і будуть використані для поповнення оборотних коштів, покриття касових розривів і т.д.

Довідка УНІАН. ВАТ «Запоріжжяобленерго» входить до четвірки найбільших енергопостачальних компаній України і посідає друге місце за обсягами товарного відпуску електроенергії споживачам.