«Запоріжжяобленерго» залучило 25 млн. грн. у «Сбербанка России»
16:54, 18 січня 2011Фінанси
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ВАТ «Запоріжжяобленерго» залучило 25 млн. грн. у вигляді кредитної лінії у «Дочірнього банку "Сбербанк России».
Про це йдеться в повідомленні підприємства, оприлюдненому на сайті «Державні закупівлі».
Відповідний договір був підписаний 11 січня 2011 року. Кошти надані строком на 1 рік і будуть використані для поповнення оборотних коштів, покриття касових розривів і т.д.
Довідка УНІАН. ВАТ «Запоріжжяобленерго» входить до четвірки найбільших енергопостачальних компаній України і посідає друге місце за обсягами товарного відпуску електроенергії споживачам.
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