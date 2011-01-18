НБУ продав 17 січня банкам депозитні сертифікати на 60 млн. грн.

Національний банк України 17 січня ц.р. продав банкам свої депозитні сертифікати на загальну суму 0,06 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

НБУ продав депозитні сертифікати строком на 14 днів за середньозваженою процентною ставкою 2% річних 1 банку.

За даними Нацбанку, обсяг міжбанківського ресурсного ринку становив 1,679 млрд. грн. При цьому середньозважена ставка була на рівні 3,8% річних, зокрема за кредитами овернайт – 3,7% річних.

Як повідомлялося, обсяг операцій НБУ з мобілізації коштів банків через розміщення депозитних сертифікатів за 2010 рік (враховуючи операції зворотного репо) становив 248,1 млрд. грн., з рефінансування банків - 5,2 млрд. грн.

