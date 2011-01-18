Уряд і Нацбанк не проводили емісії гривні, стверджує Азаров

Уряд і Національний банк України не проводили емісію гривні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу прем'єр-міністр Микола АЗАРОВ, коментуючи заяву лідера партії "Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО щодо емісії гривні, проведеної урядом і Нацбанком.

«Давайте говорити точно, це заявляє (щодо емісії – УНІАН) не опозиція, а пані ТИМОШЕНКО. Тому що окрім як від ТИМОШЕНКО подібні дурниці ні від кого більше не чув. Я дозволю собі висловитися дуже різко, оскільки ця людина перейшла всі елементарні межі відповідальності. Коли вона відкриває рота, краще закрити вуха, і, по суті, Ю.ТИМОШЕНКО - це непорозуміння української політики», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, екс-прем'єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО є непідготовленою людиною, щоб обіймати найвищі державні посади, і «чисто випадково опинялася на цих посадах». «Те, що вона створила з економікою, і те, що ми зараз змушені розхльобувати, це найжахливіше, що можна було зробити для українського народу», - сказав прем'єр.

М.АЗАРОВ зазначив, що Нацбанк не проводив абсолютно ніякої емісії гривні. За словами глави уряду, про це свідчать, насамперед, монетарні показники, курс гривні, а також об'єктивні оцінки спостерігачів. «Робити такі заяви – це навмисний крок, політика дестабілізації ситуації, зрив валютного курсу, створення труднощів для своєї країни. На наше щастя, взаємне, цій пані вже давно ніхто не вірить. І це нас рятує. Адже якщо такі безвідповідальні заяви роблять поважані, знаючі експерти, це зажадало б серйозних консультацій, серйозної відповідної інформації», - зазначив М.АЗАРОВ.

Крім того, за його словами, вся інформація щодо економічних показників в Україні є абсолютно відкритою і її можна побачити на сайтах Державного казначейства, Національного банку та інших державних органів.

