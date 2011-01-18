НБУ спростовує заяви Тимошенко про необгрунтовану емісію

Національний банк України спростовує заяви лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО про необгрунтовану емісію.

Про це йдеться в заяві прес-служби регулятора, переданій УНІАН.

«Вкотре заяви лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО щодо неконтрольованої емісії грошей в Україні, які були поширені в ЗМІ, цілком безпідставні, не відповідають дійсності і спрямовані на створення негативних настроїв в суспільстві, що є неприпустимим», – наголошується в заяві НБУ.

Нацбанк заявляє про відсутність будь-якої неконтрольованої і необгрунтованої емісії, зазначаючи, що процедура емісії грошей в Україні строго регламентована.

«Підтвердженням того, що випуск в обіг грошей був забезпечений реальним зростанням економіки і не провокував інфляційних процесів, є дані офіційної статистики. Зокрема, приріст споживчих цін у 2010 році склав 9,1%, значно сповільнившись, порівняно з 2009 роком (12,3%) і 2008 роком (22,3%)», – сказано в заяві.

Також НБУ підкреслює, що він не має права здійснювати незабезпечену емісію, і це закріплено на законодавчому рівні.

Як повідомляв УНІАН, лідер партії «Батьківщина», екс-прем'єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що планує звернутися в Генеральну прокуратуру з вимогою розслідувати факти необгрунтованого випуску грошових коштів, а також незаконного виведення фінансових ресурсів з України в офшорні зони.

Крім того, за її словами, паралельно опозиційні фракції в парламенті ініціюватимуть створення тимчасової слідчої комісії, а також звіту голови Нацбанку Сергія АРБУЗОВА і прем'єр-міністра України Миколи АЗАРОВА про здійснення монетарної політики уряду і Національного банку України.

Зокрема, Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що в 2010 році уряд спільно з Нацбанком вдався до неконтрольованої емісії в обсязі 99 млрд. 671 млн. грн.

