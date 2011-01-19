Уряд продав 500 млн. доларів для покриття касових розривів у січні – Азаров

Уряд України для покриття касових розривів у січні продав 500 млн. доларів із запасів Держказначейства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив в ефірі «5-го каналу».

«Ми ухвалили рішення продати 500 мільйонів доларів валютних запасів, які знаходяться на рахунках казначейства, а не Національного банку, з тим, щоб покрити тимчасові касові розриви, обумовлені невідповідністю доходів бюджету витратам», - заявив М.АЗАРОВ, коментуючи заяву лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО про те, що уряд і Нацбанк провели неконтрольовану емісію засобів.

Він підкреслив, що касові розриви в січні виникають через велику кількість святкових днів і неритмічність надходжень платежів до бюджету.

«Касові розриви в січні неминучі. Вони на моїій пам`яті були завжди... Ці касові розриви покриваються продажем валюти, яка є на казначейських рахунках держави. Ця валюта спеціально накопичується на такі періоди, коли в країні накопичуються касові розриви», - сказав М.Азаров.

Він також уточнив, що 9 млрд. грн. з одержаних від продажу валюти коштів до 20 січня будуть перераховані у Пенсійний фонд для своєчасної виплати пенсій.

Таким чином, зазначив прем`єр, заява Ю.ТИМОШЕНКО абсолютно необгрунтована й безвідповідальна.

Як повідомляв УНІАН, лідер партії «Батьківщина», екс-прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що планує звернутися в Генеральну прокуратуру з вимогою розслідувати факти необгрунтованого випуску грошових коштів, а також незаконного виведення фінансових ресурсів з України в офшорні зони.

Зокрема, Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що у 2010 році уряд спільно з Нацбанком вдався до неконтрольованої емісії в обсязі 99 млрд. 671 млн. грн.