Україна у 2011 році повинна погасити 88 млрд. грн. боргу

Україна у 2011 році за борговими зобов`язаннями повинна буде виплатити 88 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив в ефірі «5-го каналу».

«Цього року нам доведеться віддати гігантську суму – 88 мільярдів гривен. Це гігантська сума. Це ціна тих боргів, що накопичені нашими попередниками», - заявив М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що з цієї суми Кабмін повинен буде погасити, зокрема, 4 млрд. грн. боргу, які уряд Юлії ТИМОШЕНКО запозичував в січні-лютому 2010 року під «величезні відсотки» - 28% річних.

Також М.АЗАРОВ зауважив, що проводити запозичення і розплачуватися за боргами уряду доведеться ще не один рік.

«Нам доведеться у борг жити ще декілька років, тому що ті запозичення, які були зроблені, перш за все, попереднім урядом на вкрай невигідних умовах для нас, змушують нас зараз, щоб не скорочувати соціальні витрати, не скорочувати програми розвитку країни, запозичувати. Але ми запозичуємо абсолютно на інших умовах (під низькі відсотки – УНІАН)», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що уряд заміщає дорогі запозичення дешевшими, і в плані розрахунку за боргами 2012 і 2013 роки будуть легшими, ніж 2010 і 2011 роки.

Також прем`єр зазначив, що у 2011 році для покриття дефіциту бюджету необхідно буде на 32 млрд. грн. менше запозичень, ніж 2010 року.