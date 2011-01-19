Експерт: сьогодні пара євро/долар буде в діапазоні 1.3350-1.3450

Пара євро/долар на торгах у середу, 19 січня, буде перебувати в діапазоні 1.3350-1.3450, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україну.

На їхню думку, фунт/долар буде прагнути повернутися вище рівня 1.60.

Японська ієна знову спробує наблизитися до позначки 82, тоді як швейцарський франк навряд чи вийде за рамки каналу 0.96-0.97.

Учасники ринку сьогодні будуть уважно спостерігати за публікацією даних про ринок житла в США. Згідно з прогнозами, число закладок нових фундаментів знизиться на 0.9%, що може чинити додатковий тиск на долар, відзначають у FOREX CLUB в Україні.