Експерт: сьогодні пара євро/долар буде в діапазоні 1.3350-1.3450
11:56, 19 січня 2011Фінанси
0
Пара євро/долар на торгах у середу, 19 січня, буде перебувати в діапазоні 1.3350-1.3450, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україну.
На їхню думку, фунт/долар буде прагнути повернутися вище рівня 1.60.
Японська ієна знову спробує наблизитися до позначки 82, тоді як швейцарський франк навряд чи вийде за рамки каналу 0.96-0.97.
Учасники ринку сьогодні будуть уважно спостерігати за публікацією даних про ринок житла в США. Згідно з прогнозами, число закладок нових фундаментів знизиться на 0.9%, що може чинити додатковий тиск на долар, відзначають у FOREX CLUB в Україні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter