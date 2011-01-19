Допомога при народженні першої дитини до кінця року зросте до 19,1 тис.грн.

Допомога при народженні першої дитини до кінця 2011 року зросте до 19,1 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ, відкриваючи засідання уряду.

Він зазначив, що державна допомога при народженні дитини збільшена з 1 січня 2011 року.

При цьому він зазначив, що цей показник протягом 2011 року зросте ще на 60%.

Зокрема, допомога при народженні першої дитини у кінці року становитиме 19,1 тис, грн., при народженні другої дитини – 39,2 тис. грн., а при народженні третьої дитини – 78,3 тис. грн.

«Погодьтеся, це значні виплати, які суттєво підтримають матеріальний стан сімей з дітьми», - сказав М.АЗАРОВ.

Також він повідомив, що зростають обсяги допомоги по догляду за дитиною. Зокрема, максимальний розмір такої допомоги на дитину, над якою встановлено опіку, підвищується до 1 тис. 740 грн. на кінець 2011 року.

«Така сума вже співставна із середньою заробітною платою в країні. Це вже достойний показник», - зазначив М.АЗАРОВ.

Він також повідомив, що розмір допомоги для інвалідів дитинства першої групи і розмір надбавки за догляд за ними зростає до 1200 грн. на кінець 2011 року.

Довідка УНІАН. 17 листопада 2010 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу з дітьми" щодо виплати допомоги при народженні дитини». Згідно з цими змінами, допомога при народженні дитини нараховується у розмірах прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, встановлених на день народження дитини.

За законом, з першого січня 2011 року «допомога при народженні дитини надається у сумі, кратній 22 розмірам прожиткового мінімуму - на першу дитину; кратній 45 розмірам прожиткового мінімуму - на другу дитину; кратній 90 розмірам прожиткового мінімуму - на третю і кожну наступну дитину. Виплата допомоги здійснюється одноразово у дев`ятикратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні дитини, решта суми допомоги на першу дитину виплачується протягом наступних 12 місяців, на другу дитину - 24 місяців, на третю і кожну наступну дитину - 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».

Закон України «Про державний бюджет України на 2011 рік» передбачає рівень прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років: з 1 січня 2011 року — 816 грн.; з 1 квітня 2011 року — 832 грн.; з 1 жовтня 2011 року — 853 грн.; з 1 грудня 2011 року — 870 грн.

Відповідно, допомога на першу дитину з 1 січня ц. р. становить 17 тис. 952 грн. (на другу – 36 тис. 720 грн.; на третю – 73 тис. 440 грн.), з 1 квітня – на першу дитину - 18 тис. 304 грн. (на другу - 37 тис. 440 грн., на третю – 74 тис. 880 грн.); з 1 жовтня – на першу дитину – 18 тис. 766 грн. (на другу – 38 тис. 385 грн., на третю – 76 тис. 770 грн.); з 1 грудня – на першу дитину – 19 тис. 140 грн. (на другу – 39 тис. 150 грн., на третю – 78 тис. 300 грн.).

28 грудня 2011 р. у парламенті було зареєстровано законопроект Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, який пропонує удвічі збільшити допомогу при народженні дитини. Законопроектом передбачається внести зміни до закону «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» - збільшити як загальний розмір допомоги при народженні дитини, так і розмір одноразової виплати такої допомоги.

Зокрема, проект пропонує допомогу при народженні дитини надавати у сумі, кратній 30 розмірам прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, – на першу дитину; кратній 60 розмірам прожиткового мінімуму, – на другу дитину; кратній 120 розмірам прожиткового мінімуму – на третього і кожну наступну дитину.

Законопроектом також передбачається збільшення терміну, протягом якого здійснюватимуться щомісячні виплати допомоги при народженні дитини (на першу дитину – протягом 24 місяців, на другу дитину – протягом 48 місяців, на третю і кожну наступну дитину – протягом 72 місяців).

При цьому 1 грудня 2010 року парламентська більшість вкотре відмовилась розглядати законопроект про підвищення допомоги при народженні дитини, внесений опозицією.