Міжбанк: долар падає - 7,9460/7,9530 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9510/7,9615, на 12:00 ціни впали до рівня 7,9460/7,9530 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2665/0,2669, на 12:00 ціни знизилися до 0,2663/0,2665. У Росії курс долар-рубль знизився і на 12:00 встановився на рівні 29,8550 (-0,0380).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3460/1,3462, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,7000/10,7200, на 12:00 ціни пішли вниз – 10,6870/10,7020.