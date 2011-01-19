Азаров доручив забезпечити затвердження фінпланів на держпідприємствах до кінця січня

13:19, 19 січня 2011
Фінанси
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Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив міністрам забезпечити затвердження фінансових планів на 2011 рік на підвідомчих їм державних підприємствах до кінця січня поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення прем'єр-міністр озвучив сьогодні під час доповіді голови Державної фінансової інспекції Петра АНДРЄЄВА про аудит діяльності уряду Юлії ТИМОШЕНКО в 2008-2009 роках.
«Не в першому кварталі (затверджувати фінплани – УНІАН), звертаю увагу, а до кінця січня. В першу чергу (це стосується – УНІАН) Юрія БОЙКА (міністр енергетики та вугільної промисловості – УНІАН), Бориса КОЛЕСНІКОВА (віце-прем'єр-міністр, міністр інфраструктури – УНІАН)», – зазначив М.АЗАРОВ.
Контроль і відповідальність за виконання цього доручення глава уряду поклав на першого віце-прем'єр-міністра Андрія КЛЮЄВА.
П.АНДРЄЄВ у своїй доповіді також зазначив, що по ряду підприємств фінансові плани на 2010 рік були затверджені наприкінці 2010 року. Зокрема, це НАК «Нафтогаз України», міжнародний аеропорт «Бориспіль», підприємства «Укрспецекспорт» та інші.
 

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