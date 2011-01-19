Залишок коштів на коррахунках банків 18 січня збільшився на 3%

Залишок коштів на кореспондентських і транзитних рахунках комерційних банків у Національному банку України 18 січня 2011 року збільшився на 3%, або на 688,7 млн. грн., і на початок дня 19 січня 2011 року становив 24,977 млрд. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.

Згідно з наданою інформацією, порівняно з початком поточного місяця обсяг коштів на коррахунках збільшився на 49%, або на 8,251 млрд. грн.

