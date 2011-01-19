Обсяг продажу валюти на міжбанку 18 січня становив 301,1 млн. дол.

Обсяг продажі валюти на міжбанківському ринку 18 січня п.р. становив 301,1 млн. дол. (в еквіваленті), що на 188,8 млн. дол. більше, ніж за попередній день торгів. Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Із загального обсягу сума продажу доларів становила 159,9 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9510/7,9560 грн./дол., на 12:00 звузився спред – 7,9520/7,9560 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні підвищилися – 7,9535/7,9575 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2660/0,2662 грн./рубль, на 12:00 ціни концентрувалися у діапазоні 0,2660/0,2661 грн./рубль. На час закриття ціни не змінилися.

У Росії курс долар-рубль впав і становив 29,8930 рубля за долар (-0,1269).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,3255/1,3425 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6345/10,6475 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,6545/10,6655 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH встановилися на рівні 10,6545/10,6660 грн./євро.

