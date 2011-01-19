НБУ продав 18 січня банкам депозитні сертифікати на 0,03 млрд. грн.

Національний банк України (НБУ) 18 січня ц.р. продав банкам свої депозитні сертифікати на загальну суму 0,03 млрд. грн. Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

НБУ продав депозитні сертифікати одному банку строком на 2 дні під 0,2% річних на 10 млн. грн., ще одному банку – строком на 14 днів під 2% річних на 20 млн. грн.

За даними Нацбанку, обсяг міжбанківського ресурсного ринку становив 3,131 млрд. грн. при цьому середньозважена ставка була на рівні 2,7% річних, зокрема за кредитами овернайт – 1,4% річних.

Як повідомлялося, обсяг операцій НБУ з мобілізації коштів банків через розміщення депозитних сертифікатів за 2010 рік (враховуючи операції зворотного репо) становив 248,1 млрд. грн., із рефінансування банків - 5,2 млрд. грн.

