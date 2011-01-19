Експерти: українські акції на світових біржах вчора виросли

Українські акції на світових фондових біржах у вівторок, 18 січня, продемонстрували зростання.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданій агентству УНІАН.

Аналітики відзначають, що на міжнародних майданчиках у вівторок впевнене зростання спостерігалося щодо паперів JKX Oil & Gas (+1,48%), тоді як вартість акцій Regal Petroleum і Cadogan Petroleum не змінилася. Увага інвесторів була прикута до Ferrexpo (+3,85%) і «МХП» (+1,66%).

За інформацією аналітиків, у Варшаві подорожчали акції компаній агропромислового сектора. «Неймовірне» зростання продемонстрував «Агротон» (+9,08%). При цьому підвищення котирувань "Астарти" (+0,99%) і «Кернел» (+0,25%) було більш помірним.

