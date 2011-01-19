Кабмін доручив Ярошенку здійснювати зовнішні запозичення у 2011 році

Кабінет міністрів доручив міністру фінансів Федору ЯРОШЕНКУ здійснювати державні зовнішні запозичення у рамках, визначених Законом України “Про Державний бюджет України на 2011 рік”, і укладати відповідні договори.

Відповідне розпорядження № 28 від 19 січня розміщено на сайті уряду.

Як повідомляв УНІАН, обсяг запозичень, передбачений держбюджетом України на 2011 рік, визначено на рівні 91,596 млрд. грн.

Згідно з документом, внутрішні запозичення України плануються на рівні 48,587 млрд. грн., які планується залучити за рахунок випуску ОВДП.

Обсяг зовнішніх запозичень прогнозується на рівні 43,008 млрд. грн., в т.ч. для прямого фінансування бюджету 39,750 млрд. грн. Випуск облігацій зовнішньої держпозики у 2011 році прогнозується на рівні 35,775 млрд. грн., позика Міжнародного банку реконструкції і розвитку – 3,975 млрд. грн.

