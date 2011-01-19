Більшість кредитних спілок працюють ефективно, стабільно й прозоро - ВАКС

Переважна більшість кредитних спілок в Україні працюють ефективно, стабільно й прозоро.

Про це йдеться у відкритому зверненні Всеукраїнської асоціації кредитних спілок (ВАКС представляє інтереси 151 кредитної спілки , кількість членів яких становить 623,9 тис. осіб) до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, Міністерства внутрішніх справ України щодо заяви міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА про доцільність ліквідації кредитних спілок. Текст звернення має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Українські кредитні спілки сьогодні - це перш за все 1,52 млн. громадян України, які довірили кредитним спілкам мільярди гривень своїх заощаджень. При цьому переважну більшість кредитних спілок (понад 90%), незважаючи на нещодавню фінансову кризу, продовжують ефективно, стабільно й прозоро працювати. І цей показник набагато кращий, ніж реальний стан на інших ринках фінансових послуг», - зазначається в зверненні.

Також указується, що в період фінансової кризи більшість кредитних спілок, на відміну від банків, кредитували населення, «залишаючись фактично єдиним джерелом фінансової підтримки для тисяч громадян». «І це при тому, що на відміну від банків кредитні спілки були невиправдано позбавлені державної підтримки», - підкреслює ВАКС.

В Асоціації звертають увагу на те, що кредитні спілки - це кредитні установи кооперативного типу, ринкова ніша яких - соціальне кредитування й мікрокредитування, орієнтоване на надання фінансових послуг переважно пенсіонерам і представникам малозабезпечених верств населення, дрібним підприємцям і фермерам, які не є пріоритетною клієнтською базою для банків.

ВАКС не заперечує, що на ринку дійсно присутня певна кількість кредитних спілок, які мають нестабільний фінансовий стан і недостатній рівень платоспроможності, а відповідно, й проблеми з розрахунками за зобов'язаннями перед вкладниками. «Але реально таких кредитних спілок - 43 із 700 працюючих на ринку, або близько 6% від загальної кількості кредитних спілок. Саме стільки кредитних спілок сьогодні знаходиться в режимі особливого супроводження з боку регулятора в особі Держфінпослуг», - йдеться у відкритому зверненні.

Крім того повідомляється, що на сьогодні першочерговими завданнями сфери кредитних спілок є: створення Фонду гарантування вкладів членів КС або поширення на кредитні спілки юрисдикції вже існуючого Фонду гарантування вкладів фізичних осіб; створення механізму рефінансування кредитних спілок Національним банком України; проведення законодавчої реформи у сфері діяльності кредитних спілок і державного регулювання цієї діяльності; активізація й впорядкування роботи правоохоронних і контролюючих органів із метою реальної протидії проявам шахрайства в діях посадовців частини кредитних спілок і притягнення таких осіб до відповідальності.

«Саме цього ринок давно й безрезультатно очікує від держави, в тому числі й від правоохоронних органів. Однак натомість впродовж багатьох років ми часто отримуємо такого роду гучні безпідставні заяви, які розхитують довіру не лише до кредитних спілок, але й до всієї фінансової системи та держави в цілому, - підкреслюється в зверненні ВАКС. - Ми закликаємо чиновників усіх гілок української влади до послідовності в своїх справах і зваженості в своїх висловлюваннях. Адже влада - це в першу чергу відповідальність».

Як повідомлялося, міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ 14 січня, виступаючи у Верховній Раді України, сказав: "Ми внесли пропозицію нагору, щоб кредитні спілки взагалі поховали".