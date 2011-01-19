Держфінінспекція проведе аудит виконання Держмитслужбою бюджетних програм у 2008-2010 рр.
16:48, 19 січня 2011Фінанси
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Кабінет міністрів України доручив Державній фінансовій інспекції провести фінансовий аудит виконання в 2008-2010 роках бюджетних програм Державною митною службою.
Про це йдеться в урядовому розпорядженні від 19 січня 2011 року №27-ро, розміщеному на офіційному сайті Кабміну.
Уряд також доручив Держфінінспекції до 30 вересня поточного року поінформувати про результати аудиту.
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