Держфінінспекція проведе аудит виконання Держмитслужбою бюджетних програм у 2008-2010 рр.

Кабінет міністрів України доручив Державній фінансовій інспекції провести фінансовий аудит виконання в 2008-2010 роках бюджетних програм Державною митною службою.

Про це йдеться в урядовому розпорядженні від 19 січня 2011 року №27-ро, розміщеному на офіційному сайті Кабміну.

Уряд також доручив Держфінінспекції до 30 вересня поточного року поінформувати про результати аудиту.

