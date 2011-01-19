Комісія ВР при аналізі стану ринку КС знайшла більше позитиву - експерт

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України, яка з липня по грудень 2010 року проводила оцінку стану системи кредитної кооперації України, знайшла в ній більше позитиву, ніж негативу.

Про це в розмові з кореспондентом УНІАН повідомив голова правління Об'єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладів» Іван ВИШНЕВСЬКИЙ.

Враховуючи вищевикладене, коментуючи заяву міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА про доцільність ліквідації ринку кредитних спілок, І.ВИШНЕВСЬКИЙ назвав таку заяву неправильною і непідготовленою.

«Таку публічну заяву від МВС ми вважаємо неправильною. Відомство, мабуть, базуючись на якійсь оперативній статистиці, непідготовлено озвучило свою позицію. Це при тому, що слідча комісія ВР нещодавно вивчала стан ринку кредитної кооперації і знайшла в ньому більше позитиву, ніж негативу» - сказав він.

За словами І.ВИШНЕВСЬКОГО, на сьогодні до проблемних кредитних спілок можна віднести лише 5% їх загальної кількості. До того ж, більшість випадків неплатоспроможності спілок припали на кризовий 2009 рік, а вже в 2010 році таких випадків фактично не було.

Також він наголосив, що важлива роль кредитних спілок виражається не так обсягом активів, як соціальним ефектом, адже більшість клієнтів КС – це люди, яким з різних причин було відмовлено в банківських кредитах.

І.ВИШНЕВСЬКИЙ повідомив, що з II кварталу 2010 року ринок кредитних спілок почав поступово виходити з кризи, що виражалося в поступовому збільшенні основних показників, порівняно із закінченням 2009 р. і початком 2010 року. «Вже в III кварталі 2010 року ми відзначали пожвавлення в кредитуванні. Тенденція поліпшення основних фінансових показників кредитних спілок збереглася і в IV кварталі 2010 року. Що стосується початку 2011 року, то в січні традиційно спостерігається затишшя в роботі кредитних спілок, але вже з лютого очікується активізація в кредитуванні фермерів, а з березня — споживчого кредитування» - відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ 14 січня ц.р., виступаючи у Верховній Раді України, сказав: «Ми внесли пропозицію на гору, аби кредитні спілки взагалі поховали».

