Україні необхідно створити структуру для залучення інвестицій - експерт

Україні необхідно створити структуру для залучення прямих іноземних інвестицій.

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, таку думку висловив керівник проекту «Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність» компанії «Кімонікс Інтернешнл» Ховард ОКМАН у ході експертного опитування про інвестиційний клімат України.

На його думку, інвестклімат України несприятливий, оскільки на державному рівні немає прагнення до залучення прямих іноземних інвестицій. «Немає ніякої інституції, ніякого відомства й ніякого розуміння переваг прямих іноземних інвестицій», - зазначив Х.ОКМАН.

За його словами, результатом цього є упущені можливості. «І якщо так триватиме й далі, це заважатиме довгостроковій інноваційній та конкурентній здатності приватного сектора України. Загальний інвестиційний клімат в Україні несприятливий, враховуючи те, що незрозуміло, наскільки її законодавство й влада здатні стабілізувати економіку й боротися з корупцією», - сказав експерт.

Проте, Х.ОКМАН вважає, що іноземні інвестиції можуть прийти в Україну. «Фінансові інвестиції, незважаючи на законодавче поле, прийдуть сюди, щоб отримати суперприбуток, І підуть звідси відразу ж, як тільки прибуток закінчиться», - зазначив експерт.

Він вважає, що інфраструктурні інвестиції прийдуть в країну лише в тому випадку, якщо українська влада гарантуватиме компенсації для інвесторів, а прямі інвестиції прийдуть, якщо інвестори зможуть повірити, що система ПДВ працюватиме як заплановано.

«Звичайно, інвесторів допоможе залучити законодавча й нормативна реформа, проте інвесторам прямих іноземних інвестицій необхідно постійно пропагувати ідею інвестування в Україні, а поки ніякий такої роботи не ведеться», - вважає Х.ОКМАН.

На думку експерта, українські органи влади повинні виконати узгоджену роботу для покращення репутації України як місця, яке очікує прямих іноземних інвестицій, повинні створити відповідну структуру для залучення прямих іноземних інвестицій.

«Це торгове агентство повинне мати продукт, який можна запропонувати, в нього повинна бути база даних вигідних українських об`єктів і активів у всіх частинах країни, яку воно збере за активної співпраці з регіонами й місцевими громадами, де розміщуватимуться інвестиції. Іншими словами - Україні необхідний якийсь еквівалент CzechInvest або іншої дуже складної структури, що займається залученням прямих іноземних інвестицій», - сказав Х.ОКМАН і додав: «Добре навчена робоча сила, комерційно вигідні наукові розробки, прогресивні локальні місцевості та доступна для виробничих потреб земля - кращі активи України в боротьбі за прямі іноземні інвестиції».