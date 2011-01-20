Обсяг продажу валюти на міжбанку 19 січня становив 250,7 млн. дол.

Обсяг продажу валюти на міжбанківському ринку України 19 січня ц.р. становив 250,7 млн. дол. (у еквіваленті), що на 50,4 млн. дол. більше, ніж за попередній день торгів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Із загального обсягу сума продажу доларів становила 150,7 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, у середу на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9510/7,9615, на 12:00 ціни впали до 7,9460/7,9530. На момент закриття торгів цінові рівні досягли мінімуму – 7,9440/7,9470 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2665/0,2669, на 12:00 ціни знизилися до 0,2663/0,2665. На момент закриття ціни відкотилися до рівня 0,2665/0,2666.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,7000/10,7200, на 12:00 ціни пішли донизу – 10,6870/10,7020. На момент закриття торгів цінові показники по євро-гривні піднялися до 10,7150/10,7250.

