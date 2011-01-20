Банкіра, який передав Wikileaks інформацію про офшорні рахунки, визнанили винним

Поліція Швейцарії заарештувала колишнього банкіра Рудольфа Ельмер за передачу секретної банківської інформації про офшорні рахунки багатих клієнтів сканадальному інтернет-ресурсу Wikileaks.

Р. Ельмер був арештований через декілька годин після оголошення вироку суду, який визнав його винним у крадіжці даних з банківської бази, а також шантажі і здирництві.

Нагадаємо, колишній швейцарський банкір Рудольф Ельмер, який очолював філію банку Julius Baer на Кайманових островах у Карибському морі, був викликаний до суду у справі про порушення банківської таємниці 19 січня. Згідно з матеріалами слідства, Ельмер погрожував персоналу банку та вимагав гроші в обмін на конфіденційну інформацію.

Р. Ельмер передав WIkileaks інформацію про «банківські таємниці багатих і знаменитих» клієнтів острівної філії Julius Baer. Документи містили інформацію про їх офшорні рахунки, що використовувалися для ухилення від сплати податків, передає Associated Press.

