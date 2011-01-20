На міжбанку на 12:00 котирування становили 7,9410/7,9460 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9460/7,9540, на 12:00 ціни знизилися до 7,9410/7,9460 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2654/0,2658, на 12:00 ціни знизилися до 0,2653/0,2655. У Росії курс долар-рубль зріс, і на 12:00 встановився на рівні 29,9335 (+0,1135).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3466/1,3468, змінюючись у достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6850/10,6975, на 12:00 ціни пішли вгору –10,7085/10,7215.