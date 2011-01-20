Після відміни ринкового збору зросла оренда торгових місць – Рада підприємців

Після відміни ринкового збору з 1 січня 2011 року згідно з Податковим кодексом власники ринків підвищили вартість оренди торгових місць для підприємців.

Про це в ефірі радіо «Эра FM» заявив голова Ради підприємців при Кабінеті Міністрів Леонід КОЗАЧЕНКО.

«Скасували ринковий збір, але одразу ж за здавання в оренду ринкового місця власники ринків збільшили оплату. Тобто ту суму, яку платили підприємці місцевим органам влади до місцевого бюджету, почали забирати власники ринків», – відзначив він.

За словами Л.КОЗАЧЕНКА, Рада підприємців сьогодні вивчає це питання. «Щодня ми одержуємо близько 50 письмових заяв. Відвідують наш сайт, і ми реагуємо в режимі он-лайн. Щодня до нас на сайт звертаються близько 500 представників бізнесу. Ми прагнемо робити все, аби допомогти», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, на початку січня 2011 року Державний комітет з питань регуляторної політики і підприємництва ініціював перевірки на ринках, які підвищили вартість своїх послуг.

Держкомпідприємництва одержує від підприємців скарги з приводу підвищення вартості послуг ринків і перевірятиме ринки, адміністрації яких включили ринковий збір у вартість послуг.

Нагадаємо, з 1 січня 2011 року, з набуттям чинності Податкового кодексу, ринковий збір скасовано.

