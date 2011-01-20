НБУ продав 19 січня банкам депозитні сертифікати на 20 млн. грн.

Національний банк України 19 січня ц.р. продав банкам свої депозитні сертифікати на загальну суму 0,02 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Депозитні сертифікати було продано одному банку терміном на 14 днів під 2% річних.

Як повідомлялося, обсяг операцій НБУ з мобілізації коштів банків через розміщення депозитних сертифікатів за 2010 рік (враховуючи операції зворотного репо) становить 248,1 млрд. грн., з рефінансування банків - 5,2 млрд. грн.