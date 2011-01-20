Макрофактори переважатимуть на кредитних ринках - Fitch

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings очікує, що макрофактори продовжать відігравати домінуючу роль на кредитних ринках. Але, незважаючи на макроризики, що зберігаються, прогнози щодо рейтингів Fitch продовжують стабілізуватися в більшості секторів.

Про це йдеться в повідомленні Fitch з посиланням на звіт («Прогноз з кредитоспроможності: ризики на шляху відновлення») з новим глобальним прогнозом щодо кредитоспроможності, в якому наголошується, що наявне економічне відновлення залишається крихким і на його шляху можливі складнощі.

«Подальша загальна стабілізація прогнозів відображає поліпшення показників кредитоспроможності, а також вже проведено пониження рейтингів, за якими у багатьох випадках відбулася стабілізація рейтингів на нижчих рівнях», – вважає керуючий директор аналітичної групи Fitch за дослідженнями кредитних ринків Моніка ІНСОЛ.

Відповідно до звіту, прогнози щодо рейтингів у сегменті страхових компаній, де спостерігався найсильніший ухил у бік негативних прогнозів з IV кварталу 2008 р., швидко стабілізувалися за останні квартали, оскільки ризики по активах дедалі більшою мірою вже відображені в поточних рівнях рейтингів. Прогнози щодо рейтингів корпорацій і фінансових організацій також продовжують стабілізуватися.

Водночас Fitch відзначає, що в невеликій кількості сегментів ринку ситуація залишається непростою. Так, у сегменті структурованого фінансування прогноз щодо рейтингів паперів, забезпечених житловою іпотекою у США, є негативним зважаючи на продовження зниження цін на житло, великого обсягу пропозиції і подовження термінів розв’язання проблем з кредитами. Fitch очікує суттєвого зниження масштабу і серйозності негативних рейтингових дій в 2011 р. щодо рівнів попередніх років.

Суверенні емітенти країн з розвиненою економікою, особливо в «периферійних» економіках єврозони, зустрічаються з великими потребами в бюджетному фінансуванні на тлі нестабільних і волатильних ринків капіталу. Багато субнаціональних утворень у Європі і США також мають такі проблеми. Прогноз щодо рейтингів цих емітентів у деяких сегментах є негативним.

«Відновлення світової економіки продовжує залежати від збереження динаміки на ринках, що розвиваються, і проведення стимулюючої політики, особливо з боку центральних банків», – відзначає директор аналітичної групи Fitch, що управляє, по суверенних емітентах Девід РАЙЛІ.

Також в звіті вказується, що в єврозоні міри підтримки є суттєвими, хоча час від часу на них позначалися заяви з боку політиків регіону. Довіра до стабільності державних фінансів, банківської ліквідності і якості активів залишатиметься нестійкою, і кредитоспроможність суверенних емітентів залишатиметься під тиском. Ймовірно, матимуть місце подальші приклади дуже високої ринкової волатильності і ризик того, що більше держав єврозони будуть змушені звертатися за фінансовою підтримкою до ЄС і МВФ.

Fitch вважає, що хоча єврозоні буде нелегко вийти з ситуації, що склалася, розколу в результаті системних суверенних боргових дефолтів чи перетворення на повноцінний фіскальний союз не відбудеться.

