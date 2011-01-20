Обсяг ВВП в 2010 році в Україні виріс на 4,1% - Азаров

В Україні обсяг валового внутрішнього продукту в 2010 році, за попередніми даними, виріс на 4,1%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Попередньо, він виріс на 4,1%», - сказав він.

Крім того, прем`єр відзначив, що всі прогнози, зокрема за показниками інфляції і зростання обсягу промислового виробництва, за підсумками 2010 року співпали з тими, які були закладені в державному бюджеті уряду.

М.АЗАРОВ повідомив, що дані про обсяги зростання ВВП сьогодні опубліковані на сайті Держкомстату.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня під час візиту до Японії Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сказав, що за підсумками 2010 року зростання ВВП в Україні становило близько 5%, а промислового виробництва - близько 11%. За його словами, "наступного року, за деякими прогнозами, Україна матиме один з кращих показників зростання ВВП на континенті" (кажучи "наступного", В.ЯНУКОВИЧ, мабуть, мав на увазі нинішній, 2011 рік - УНІАН).

У Державному бюджеті України на 2010 рік закладено темпи зростання ВВП на рівні 3,7%.

