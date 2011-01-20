Інфляція в Україні за підсумками 2011 року складе 10% - експерти

Інфляція в Україні за підсумками 2011 року складе 10%.

Такий прогноз міститься в аналітичному звіті, підготовленому аналітиками АТ «Ерсте Банк», текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

У звіті відзначається, що в 2010 році інфляція за українськими стандартами була невисокою, а саме 9,1%, що нижче 13,1% прогнозованих урядом на початку 2010 року.

На думку аналітиків банку, така ситуація склалася завдяки низьким цінам на енергоносії та продукти харчування. Проте ціни на продукти харчування стрімко зросли в кінці 2010 року і можуть робити істотний інфляційний тиск у 2011 році.Також очікується значне зростання цін на житлово-комунальні послуги для населення. Внутрішні ціни на газ повинні знову вирости на 50%, а ціни на електроенергію можуть зрости втричі.

«Ми очікуємо, що інфляція в 2011 році становитиме 10%», - говорить аналітик АТ «Ерсте Банк» Мар'ян ЗАБЛОЦЬКИЙ.

Також наголошується, що споживчі настрої досягли нових високих рівнів в середині 2010 року. «Проте внаслідок підвищення цін на продукти харчування і прийняття нового Податкового кодексу настрої значно погіршилися. Населення зараз значно менше боїться безробіття, хоча інфляційні очікування все ще дуже високі», - сказано в звіті.

Аналітики відзначають, що в 2011 році прогнозуються більш швидкі темпи зростання інфляції, ніж у 2010 році. Також, на їхню думку, обіцяні урядом реформи у сфері трудового законодавства і пенсійної системи можуть привести до зростання невпевненості серед населення. «Доходи будуть продовжувати рости, однак побоювання інфляції та соціальних реформ викличуть погіршення споживчих настроїв протягом кількох місяців на рік», - вказується в звіті.

За прогнозами аналітиків "Ерсте Банку", в 2011 році очікується поліпшення споживчих настроїв, при цьому збережеться волатильність, характерна для 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в грудні 2010 року порівняно з листопадом 2010 року склала 0,8%, з початку 2010 року (до грудня 2009 року) - 9,1%.

Показник інфляції в січні-грудні 2010 року порівняно з січнем-груднем 2009 року - 9,4%.