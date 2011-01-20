Очікуваний дефіцит зовнішньої торгівлі не позначиться на стабільності гривні - експерти

Незважаючи на те, що за підсумками 2011 року дефіцит зовнішньої торгівлі досягне 6,8 млрд. дол, даний факт не матиме впливу на стабільність гривні внаслідок більш значного профіциту фінансового рахунку.

Про це йдеться в огляді, підготовленому аналітиками ПАТ «ІНГ Банк Україна», текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

В огляді відзначається, що експорт товарів у листопаді виріс на 8,1% в порівнянні з 13,8% у жовтні, тоді як в річному обчисленні темпи зростання даного показника склали 29,8%. «Динаміка експорту свідчить про те, що волатильність на світових

ринках поки зберігається, в результаті чого обсяги виробництва українських експортерів та їх експортні поставки також є досить волатильними», - йдеться в огляді.

Також аналітики відзначають, що помірне зростання імпорту в листопаді (0,9% за місяць) сприяло незначному скорочення дефіциту зовнішньої торгівлі товарами до -1,1 млрд. дол в порівнянні з -1,4 млрд. дол в жовтні. «Тим не менше, сальдо торговельного балансу з початку року залишається в негативній площині, при цьому його дефіцит у річному обчисленні виріс, що відповідає нашим прогнозам. Зокрема, ми відзначаємо прискорення темпів зростання імпорту в другій половині 2010 року внаслідок зростання внутрішнього споживчого попиту», - вказується в огляді.

На думку аналітиків банку, зростання цін на сталь в грудні на 6,3% дозволить поліпшити динаміку експорту в грудні. Однак зростання цін на нафту на 5,9%, а також сезонне зростання попиту на імпортовані споживчі товари призведе до відповідного збільшення обсягів імпорту. «Більш високі, ніж ми припускали, темпи зростання імпорту змушують нас погіршити прогноз дефіциту балансу зовнішньої торгівлі товарами в 2010 році з 7 млрд. дол до 8,6 млрд. дол», - повідомляється в огляді.

Як повідомляв УНІАН, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні в січні-листопаді 2010 року склало 7 млрд. 958 млн. дол, що на 64% більше, ніж у січні-листопаді 2009 року (4 млрд. 843,1 млн. дол.).