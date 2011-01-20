Надходження до Фонду гарантування вкладів скоротилися на 40%

Надходження до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України в 2010 році, порівняно з 2009 роком, скоротилися на 40% - до 1,428 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Фонду.

При цьому сума надходжень від початкового збору від банків скоротилася більш ніж удвічі – до 3,2 млн. грн.; регулярного збору від банків - виросла на 5% - до 960,7 млн. грн.; пені від банків - збільшилася в 2,5 раза – до 0,5 млн. грн.

Надходження до Фонду від чистого доходу інвестицій в папери українського уряду скоротилися на 12% - до 347,7 млн. грн., від нарахованих відсотків на залишки коштів на рахунках у Нацбанку - скоротилися на 21% - до 24,8 млн. грн., надходження від ліквідаційних комісій збільшилися в 2,5 раза – до 91 млн. грн.

Крім того, в 2010 році Фонд не поповнювався коштами держбюджету (у 2009 році з держбюджету на поповнення Фонду було виділено 1 млрд. грн.).

Виплати гарантованих сум їх Фонду в 2010 році скоротилися в 2,2 раза – до 2,294 млрд. грн. При цьому виплати здійснювалися вкладникам 16 ліквідованих банків, гарантовану суму одержали 65 тисяч осіб (у 2009 році – 8 банків і більш як 23 тис. вкладників відповідно).

Як повідомляв УНІАН, розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України станом на 1 січня 2011 р. становив 3,39 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створено в лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізосіб.

З листопада 2008 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 150 тисяч гривень.