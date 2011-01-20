Генпрокуратура України запобігла стягненню з Міноборони 10,2 млн. грн.

Генеральна прокуратура України запобігла безпідставному стягненню з Міністерства оборони України 10,2 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генпрокуратури України.

Як зазначається в повідомленні, “18 січня 2011 року Головне управління військових прокуратур з метою захисту інтересів держави в особі Міноборони здійснило вступ у розгляд Вищим господарським судом України (ВГСУ) касаційної скарги міністерства у справі за позовом державного підприємства Міноборони "Рівненський автомобільний ремонтний завод" до вказаного міністерства про стягнення 10,2 млн грн.”

За результатами розгляду касаційної скарги ВГСУ 18 січня 2011 року прийнято постанову, якою судові рішення у справі скасовані, а справа направлена на новий судовий розгляд.

