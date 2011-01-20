Міжбанк закрився котируваннями 7,9370/7,9450 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9460/7,9540, на 12:00 ціни знизилися до 7,9410/7,9460. До закриття торгів цінові рівні досягли таких значень - 7,9370/7,9450 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2654/0,2658, на 12:00 ціни знизилися до 0,2653/0,2655. До закриття ціни досягли рівня 0,2651/0,2653. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,9250 (+0,1050).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3420/1,3520. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,6850/10,6975, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,7085/10,7215. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH становили 10,7070/10,7240.