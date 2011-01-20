Підприємці готують альтернативний законопроект про спрощення оподаткування

Підприємці готують альтернативний урядовому проект закону про спрощену систему оподаткування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомила голова ГО «Всеукраїнське об'єднання малого та середнього бізнесу «Фортеця» Оксана ПРОДАН.

«Ми сьогодні йдемо двома шляхами. З одного боку, це участь в обговоренні й підготовці проекту (закону – УНІАН), який готує Кабінет міністрів, і участь у підготовці у Верховній Раді змін до Податкового кодексу. Друга частина – ми пішли своїм шляхом – ми зараз готуємо свою редакцію спрощеної системи, яку ми бачимо, в першу чергу, для збереження малого бізнесу», - зазначила вона.

О.ПРОДАН також повідомила, що цим законопроектом буде передбачено набуття ним чинності не раніше, ніж із 1 січня 2012 року. Крім того, вона зазначила, що чинним податковим законодавством не передбачається скасування спрощеної системи оподаткування ні цього року, ні наступного року.

За словами голови Ради підприємців при Кабінеті міністрів України Леоніда КОЗАЧЕНКА, урядовий проект закону про спрощену систему оподаткування може бути представлений наприкінці лютого 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня 2010 року за дорученням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА створена комісія, яка займатиметься розробкою нової системи оподаткування для малого бізнесу.