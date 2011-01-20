Експерт вважає малоймовірним відновлення іпотечного кредитування фізосіб в інвалюті

Фінансовий аналітик компанії «Простобанк Консалтинг» Володимир ПАЮК вважає малоймовірним відновлення банками іпотечного кредитування фізичних осіб в іноземній валюті.

Таку думку він висловив у коментарі УНІАН.

В.ПАЮК нагадав, що з початку року втратили силу правові норми, які безпосередньо забороняли кредитування фізичних осіб в іноземній валюті.

«З нового року мораторій на кредитування фізосіб в іноземній валюті припинив свою дію. Але банки навряд чи активно кредитуватимуть фізичних осіб у валюті, тому що це дуже великі валютні ризики. Адже населення одержує доходи здебільшого в гривні», - сказав він.

Експерт також вважає, що іпотечне кредитування в м'якій валюті, зокрема, в рублях, також не матиме великого попиту.

«За даними НБУ, за останні чотири роки в Україні фізособам видали кредитів трохи більш ніж на 4 млн. рублів, це більше ніж на 1 млн. грн. Це лише півтори-дві квартири в Києві. Для іпотеки це мізер. Не факт, що кредити в рублях матимуть попит у населення», - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 23 червня 2009 року Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи» встановила заборону на валютне кредитування для фізичних осіб на невиробничі цілі. Була встановлена норма про видачу валютних кредитів винятково у безготівковій формі.

НБУ заборонив видавати кредити в іноземній валюті фізичним особам, зокрема «овердрафт» (кредит, яким може скористатися позичальник, у якого з'являється тимчасова потреба в грошових коштах) за картковим рахунком, до 1 січня 2011 року, у зв'язку з набранням чинності Закону №1533-VI.)