Залишок коштів на коррахунках банків 19 січня збільшився на 1,8%

Залишок коштів на кореспондентських і транзитних рахунках комерційних банків у Національному банку України (НБУ) 19 січня 2011 року збільшився на 1,8%, або на 451 млн. грн., і на початок дня 20 січня 2011 року становив 25,428 млрд. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.

Згідно з наданою інформацією, порівняно з початком поточного місяця обсяг коштів на коррахунках збільшився на 52%, або на 8,702 млрд. грн.