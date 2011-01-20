Державний борг Японії досяг "критичної позначки", і якщо ситуація не поліпшиться, країні загрожує втрата довіри інвесторів. Про це пише The Financial Times з посиланням на міністра з фінансово-бюджетної політики Японії КАОРУ Єсано.

Як пише газета, найближчим часом розмір держборгу Японії може перевищити 200 відсотків ВВП. За підсумками 2010 року заборгованість країни, за попередніми даними, становила більш як 900 трильйонів ієн (10 трильйонів доларів).

КАОРУ Єсано наголосив, що зараз Японія не немає жодних складнощів з рефінансуванням власної заборгованості і покриттям поточного дефіциту бюджету. Проте, як попередив міністр, умови, в яких перебуває держава, можуть змінитися буквально "за одну ніч".

Як зазначає газета, зараз японський уряд розробляє реформу державного бюджету, щоб скоротити дефіцит. Серед інших заходів влада має намір ввести п’ятивідсотковий податок на споживання, передає Лєнта.ру.

Тим часом, як відзначає AFP, так звані "секретні заощадження" японських домогосподарок (які вони відкладають без відома своїх чоловіків) торік впали до мінімуму за останні три роки до 3,08 мільйонів ієн (37,52 тисячі доларів). Згідно з дослідженнями фірми Sompo Japan Insurance Inc., більшу частину заощаджень японські сім`ї були вимушені витратити, аби компенсувати зниження доходів.