Міжбанк: долар падає, євро йде вверх

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим падінням котирувань – 7,9410/7,9505 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2647/0,2651, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,7585/10,7730.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,3536/1,3538 (четвер — 1,3466/1,3468).

У четвер Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією за валютною парою USD/UAH – 7,9445/7,9545.