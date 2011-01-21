Залишок коштів на коррахунках банків 20 січня скоротився на 2%
12:13, 21 січня 2011Фінанси
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Залишок коштів на кореспондентських і транзитних рахунках комерційних банків у Національному банку України 20 січня 2011 року скоротився на 2%, або 507 млн. грн., і на початок дня 21 січня 2011 року склав 24,921 млрд. грн.
Про це повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.
Згідно з наданою інформацією, порівняно з початком поточного місяця, обсяг коштів на коррахунках збільшився на 49%, або 8,195 млрд. грн.
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