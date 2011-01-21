В НБУ оновили склад правління. До нього увійшли 10 осіб

До оновленого складу правління Національного банку України увійшли 10 осіб.

Як повідомляється на сайті регулятора, відповідне рішення було ухвалене 19 січня 2011 року.

Згідно з наданою інформацією, крім голови НБУ Сергія АРБУЗОВА, до складу правління входять: перший заступник голови НБУ Юрій КОЛОБОВ; заступники голови Володимир КРОТЮК, Павло СЕНИЩ, Ігор СОРКІН; директор департаменту персоналу Ігор ИВАНЮК; директор юридичного департаменту Віктор НОВИКОВ.

Членами правління Нацбанку також є директор Генерального департаменту банківського нагляду Олексій ТКАЧЕНКО, директор Генерального економічного департаменту Ігор ШУМИЛО, директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики Олена ЩЕРБАКОВА.

Як повідомляв УНІАН, парламент України в липні 2010 року затвердив поправки до закону про Нацбанк, якими, серед іншого, передбачається скорочення кількісного складу правління Нацбанку з 16 до 11 осіб.