Ціна золота досягла 2-місячного мінімуму. Долар зміцнюється

Золото за підсумками торгів у четвер, 20 січня, опустилося в ціні до двомісячного мінімуму на фоні зростання курсу долара.

Долар на минулих торгах подорожчав до кошика шести валют країн - основних торгових партнерів США. Причиною стали позитивні макроекономічні дані, що вселили інвесторам оптимізм щодо перспектив американської економіки.

Зокрема, кількість первинних заявок на допомогу з безробіття в США за минулий тиждень знизилася на 37 тисяч - до 404 тисяч, що виявилося кращим за прогнози аналітиків.

Продаж вторинного житла в США за підсумками грудня зріс на 12,3% - до 5,28 мільйонів операцій, передає Bloomberg.

Лютневий ф`ючерс на золото за підсумками торгів у четвер в Нью-Йорку на біржі Comex подешевшав на 1,7% - до 1346,5 долара за тройську унцію. Під час торгів котирування опускалося до 1342,4 долара - мінімального значення з 19 листопада.

Під час кризи в економіці золото набуває особливої популярності у інвесторів, які розглядають його як надійнішу альтернативу нестабільним валютам і схильним серйозним коливанням акціям компаній.

У 2010 році золото подорожчало на 30%, продемонструвавши зростання вартості десятий рік підряд, що стало найтривалішим періодом збільшення ціни металу, принаймні, з 1920 року.