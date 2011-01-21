Торги на міжбанку закрилися котируваннями 7,9450/7,9520 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями - 7,9410/7,9505, на 12:00 звузився спред 7,9445/7,9495. На момент закриття торгів цінові рівні підвищилися до 7,9450/7,9520 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2647/0,2651, на 12.00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2648/0,2649. На момент закриття ціни піднялися до 0,2650/0,2652. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за підсумками торгів склав 29,9655 (+0,0405).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3450/1,3565.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,7585/10,7730, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,7450/10,7580. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH піднялися до 10,7535/10,7690.