«ПриватБанк» у 2010 році заплатив більш як 890 млн. грн. податків

Податки, перераховані ПАТ КБ «ПриватБанк» в 2010 році до бюджетів різних рівнів і фондів, становили 890,012 млн. грн. Зокрема, 75 млн. грн. становив податок на прибуток і 9,3 млн. грн. - ПДВ.

Про це повідомив голова Правління «ПриватБанку» Олександр ДУБІЛЕТ у переданому УНІАН коментарі.

За 2010 рік сума податків, сплачених «ПриватБанком», на 10% перевищила загальну суму, сплачену банком у 2009 році, відзначив він.

«Чим краще працює банк, тим більше ми платимо податків, тому 25 годин на добу ми працюємо над створенням нових послуг для наших клієнтів», - сказав голова Правління «ПриватБанку».

Як зазначається в повідомленні, «сума податків, перерахованих «ПриватБанком» у 2010 році до бюджетів і фондів, дорівнює третині сукупного бюджету ділового центру України - міста Дніпропетровська, де і розташований Головний офіс «ПриватБанку». Приблизно стільки ж коштів (875 млн. грн.) необхідно для будівництва стадіону у Львові до Євро-2012. Любителям же інтернет-спілкування буде цікаво дізнатися, що податків, перерахованих «ПриватБанком», вистачило б на придбання популярної соціальної мережі «Однокласники.ru», приблизна вартість якої вказана в Інтернеті».

Довідка УНІАН. ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) засновано в 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

«ПриватБанк» за січень-вересень 2010 року, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, збільшив чистий прибуток майже удвічі – до 993 млн. грн.

Основними акціонерами «ПриватБанку» є Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ - 49,1535% акцій і Геннадій БОГОЛЮБОВ - 48,9971%.