Народний депутат України Ксенія ЛЯПІНА заявляє про непрозорість підготовки законопроекту про спрощену систему оподаткування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні в коментарі журналістам.

За її словами, сьогодні жодна з асоціацій чи об`єднань, які організовували підприємницький майдан і показали, що є поганого в запропонованому урядом варіанті, і пропонували альтернативні варіанти, не запрошені в робочу групу.

«Є чутки, що така робоча група створена, але наскільки я розумію, вона створена десь у надрах бюрократичних органів і знайти її поки що не неможливо. Ми сподіваємося, що вони заздалегідь щось готують і вийдуть на люди, заявлять про наявність такої групи і запросять зацікавлених, але поки що цього не відбулося», - зазначила К.ЛЯПІНА.

Вона нагадала, що є доручення Президента, що до 1 лютого уряд має запропонувати свій варіант змін у відповідний розділ Податкового кодексу про спрощену систему оподаткування.

«Якщо така робоча група працюватиме таємно в органах влади, ми можемо приблизно собі уявити який варіант вони запропонують – вони запропонують все те ж саме, що не влаштувало підприємців і проти чого вони протестували. Тому мені здається, що це шлях у нікуди. Знову буде протистояння і знову буде дискусія, і несприйняття», - підкреслила К.ЛЯПІНА.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня 2010 року за дорученням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА створена комісія, котра займеться розробкою нової системи оподаткування для малого бізнесу.

20 січня під час прес-конференції в Києві голова об’єднання «Всеукраїнське об`єднання малого і середнього бізнесу «Фортеця» Оксана ПРОДАН повідомила. що підприємці готують альтернативний урядовому проект закону про спрощену систему оподаткування.

За словами голови Ради підприємців при Кабінеті міністрів України Леоніда КОЗАЧЕНКА, урядовий проект закону про спрощену систему оподаткування може бути представлений наприкінці лютого 2011 року.