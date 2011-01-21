Суд скасував постанову уряду Тимошенко про залучення інвестицій держпідприємствами

Окружний адміністративний суд Києва 20 січня задовольнив позов Генеральної прокуратури України і визнав протиправною постанову колишнього уряду (№530 від 17 квітня 2009 року), що регулює питання залучення інвестицій держпідприємствами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГПУ.

Згідно з повідомленням, суд скасував документ, яким було затверджено порядок проведення аукціонів із залучення інвесторів державними підприємствами, установами і організаціями, що суперечить законодавству.