Попит на долари стабілізувався, гривня зміцнюється - експерт

Попит на долари США на українському валютному ринку протягом минулого тижня стабілізувався, і навіть спостерігалася тенденція зміцнення курсу гривні до долара.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН голова правління «Брокбізнесбанку» Сергій МІШТА.

Він відзначив, що курс долара до гривні протягом минулого тижня опустився з рівня 7,96-7,98 грн./дол. до 7,95-7,96 грн./дол. НБУ проводив інтервенції, викуповуючи зайву пропозицію валюти за гривні.

Як вважає експерт, на збільшення пропозиції валюти, найімовірніше, могли вплинути як інформація про ухвалення Верховною Радою закону про відміну збору до Пенсійного фонду з покупки безготівкової валюти, так і настання часу платити податки до бюджету і зарплати співробітникам, що призвело до збільшення продажів валюти експортерами.

За словами С.Мішти, залишки банків на коррахунках у НБУ весь минулий тиждень продовжували збільшуватися з рівня 23 мільярдів гривень у понеділок до рівня 24,92 мільярда гривень у п`ятницю. Максимального рівня залишки на коррахунках досягли у четвер і склали 25,43 мільярда гривень.

Експерт вважає, що цього тижня залишки банків на рахунках у НБУ можуть ще зменшитися у зв`язку з платежами до бюджету, що також позначиться на валютному ринку, і ймовірне зниження долара до гривні. Якщо НБУ вирішить підтримати міцніючу гривню, відбудеться стабілізація на досягнутих рівнях.