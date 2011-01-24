Міжбанк: торги доларом відкрилися котируваннями 7,9410/7,9490 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 7,9410/7,9490 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту зросли до 0,2659/0,2664, котирування по євро-гривні пішли вгору – 10,7745/10,7875.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують рости – 1,3575/1,3577 (п`ятниця, 21 січня, – 1,3536/1,3538).

У п`ятницю, 21 січня, Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH – 7,9400/7,9500.